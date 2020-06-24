PATERNO'. PULIZIA STRADE, DIVIETI IGNORATI: VENTI MULTE E DUE RIMOZIONI

Brutta sorpresa questa mattina per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato in via Circumvallazione: al loro risveglio, la macchina non c’era più oppure sanzionati con la multa. La...

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade in via Circumvallazione, dall’intersezione con Piazza Purgatorio fino all’intersezione con Piazza C. Alberto e, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

Una pattuglia dei vigili è intervenuta a sanzionare quanti non hanno rispettato i divieti, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty. Sono state in tutto 20 le multe elevate ed eseguite due rimozioni forzate.

Stiamo intensificando lo spazzamento delle strade , dichiara l'assessore al ramo Luigi Gulisano, con il divieto di sosta ambo i lati, con ottimi risultati per la pulizia. Faccio un appello ai cittadini di aiutarci nell'osservare le ordinanze di divieto per facilitare le operazioni di pulizia e scerbamento, attenzioneremo tutte le zone.