PATERNO’. PULIZIA STRADE IL 13 MARZO: ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3

CATANIA – Prosegue l’attività di spazzamento meccanico delle strade cittadine. Giovedì 13 marzo 2025, le operazioni interesseranno la Zona 3, comprendendo le seguenti vie:

Via Monastero

Piazza Indipendenza

Via Vittorio Emanuele (dal civico 1 a Piazza Regina Margherita)

(dal civico 1 a Piazza Regina Margherita) Via G.B. Nicolosi (da Piazza Regina Margherita a Via Cosenza)

Per consentire un’adeguata esecuzione dell’intervento, il Comune ha predisposto l’attivazione del divieto di sosta con rimozione forzata, che sarà in vigore dalle ore 01:00 alle 09:00 del mattino. Durante questa fascia oraria, saranno effettuate le operazioni di pulizia stradale.

L’amministrazione comunale invita i residenti e tutti coloro che frequentano la zona a prestare la massima attenzione alla segnaletica, al fine di evitare sanzioni e la rimozione dei veicoli che potrebbero intralciare il lavoro degli operatori.

L’intervento di spazzamento meccanico previsto per il 13 marzo interesserà solo una parte della Zona 3. Tuttavia, le operazioni proseguiranno nei giorni successivi, estendendosi progressivamente a tutta l’area. Il calendario completo degli interventi sarà comunicato anticipatamente ai cittadini.

L’obiettivo è migliorare la qualità della pulizia urbana e garantire un ambiente più decoroso per tutta la comunità.