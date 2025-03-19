95047

PATERNO’: PULIZIA STRADE IL 20 MARZO, ATTENZIONE QUESTA SERA AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3

Si porta a conoscenza che giovedì 20 marzo 2025 si ultimerà l'attività di spazzamento meccanico in tutta la ZONA 3, comprendente:Via MonasteroPiazza IndipendenzaVia Vittorio Emanuele (tratto compreso...

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2025 14:27
PATERNO’: PULIZIA STRADE IL 20 MARZO, ATTENZIONE QUESTA SERA AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3 -
News
Condividi

Si porta a conoscenza che giovedì 20 marzo 2025 si ultimerà l'attività di spazzamento meccanico in tutta la ZONA 3, comprendente:

  • Via Monastero
  • Piazza Indipendenza
  • Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita)
  • Via G. B. Nicolosi (tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e Via Cosenza)

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, saranno posizionati cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata, in vigore dalle ore 01:00 alle ore 09:00 del mattino. Durante questa fascia oraria si svolgeranno le attività di spazzamento.

SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA

a prestare la massima collaborazione, al fine di evitare multe e rimozione forzata dei veicoli parcheggiati nella zona interessata, che potrebbero ostacolare le operazioni di pulizia.

ATTENZIONE

Le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade si svolgeranno, come detto, il giorno giovedì 20 marzo 2025 e interesseranno l'intera ZONA 3, con particolare attenzione alle seguenti aree:

  • Via Monastero
  • Piazza Indipendenza
  • Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita)
  • Via G. B. Nicolosi (tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e Via Cosenza)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047