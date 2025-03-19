PATERNO’: PULIZIA STRADE IL 20 MARZO, ATTENZIONE QUESTA SERA AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3
Si porta a conoscenza che giovedì 20 marzo 2025 si ultimerà l'attività di spazzamento meccanico in tutta la ZONA 3, comprendente:
- Via Monastero
- Piazza Indipendenza
- Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita)
- Via G. B. Nicolosi (tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e Via Cosenza)
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, saranno posizionati cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata, in vigore dalle ore 01:00 alle ore 09:00 del mattino. Durante questa fascia oraria si svolgeranno le attività di spazzamento.
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA
a prestare la massima collaborazione, al fine di evitare multe e rimozione forzata dei veicoli parcheggiati nella zona interessata, che potrebbero ostacolare le operazioni di pulizia.
ATTENZIONE
