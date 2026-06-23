PATERNÒ: PULIZIA STRADE IL 24 GIUGNO, ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DELLA PIAZZETTA BERGER

Dalle ore 1 del 24 giugno stop alle auto in alcune vie del quartiere. Prevista anche la rimozione forzata dei veicoli in sosta.

Nuovo intervento di pulizia straordinaria in programma a Paternò. Il Comune ha emanato un'ordinanza che dispone il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Sardegna, Lettonia, Lituania e Brescia, limitatamente ai tratti circostanti e adiacenti alla piazzetta Berger.

Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 1:00 di mercoledì 24 giugno 2026 e resterà valido fino al completamento delle operazioni di spazzamento e pulizia affidate alla ditta Dusty, incaricata del servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

L'ordinanza è stata adottata per consentire agli operatori di svolgere gli interventi in condizioni di sicurezza e senza ostacoli causati dalla presenza di veicoli parcheggiati lungo le strade interessate. Per questo motivo sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle carreggiate coinvolte e i mezzi lasciati in divieto potranno essere rimossi forzatamente.

Il Comune invita residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà collocata nelle prossime ore e a liberare per tempo le aree interessate dall'intervento.

Potranno derogare al provvedimento esclusivamente i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso, dei pubblici servizi e quelli impiegati nelle operazioni di pulizia.

Le vie interessate:

Via Sardegna

Via Lettonia

Via Lituania

Via Brescia

Area circostante la piazzetta Berger

L'intervento rientra nelle attività programmate per migliorare il decoro urbano e garantire una più efficace pulizia delle strade del quartiere.