PATERNO'. PULIZIA STRADE IL 6 MARZO: ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3
Si porta a conoscenza che giovedì 6 marzo 2025 verrà effettuata l'attività di spazzamento meccanico nella ZONA 3, che comprende le seguenti vie e piazze:
- Via Monastero
- Piazza Indipendenza
- Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita)
- Via G. B. Nicolosi (tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e Via Cosenza)
Per consentire il corretto svolgimento dell'attività, saranno attivati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata che entreranno in vigore dalle ore 01:00 alle 09:00 del mattino. In questo arco di tempo verranno svolte le attività di spazzamento.
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA a prestare la massima collaborazione, evitando di parcheggiare nella zona interessata, al fine di prevenire multe e la rimozione forzata dei veicoli che potrebbero ostacolare le operazioni di pulizia.
ATTENZIONE: Le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade si svolgeranno come detto giovedì 06 marzo 2025, ma inizialmente interesseranno solo parte della Zona 3, e precisamente:
- Via Monastero
- Piazza Indipendenza
- Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita).
Successivamente, l'attività di spazzamento meccanico e pulizia delle strade si estenderà progressivamente a tutta la Zona 3, secondo un calendario che sarà preventivamente comunicato.