95047

PATERNO'. PULIZIA STRADE IL 6 MARZO: ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3

Si porta a conoscenza che giovedì 6 marzo 2025 verrà effettuata l'attività di spazzamento meccanico nella ZONA 3, che comprende le seguenti vie e piazze:Via MonasteroPiazza IndipendenzaVia Vittorio Em...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2025 15:41
PATERNO'. PULIZIA STRADE IL 6 MARZO: ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA IN ZONA 3 -
News
Condividi

Si porta a conoscenza che giovedì 6 marzo 2025 verrà effettuata l'attività di spazzamento meccanico nella ZONA 3, che comprende le seguenti vie e piazze:

  • Via Monastero
  • Piazza Indipendenza
  • Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita)
  • Via G. B. Nicolosi (tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e Via Cosenza)

Per consentire il corretto svolgimento dell'attività, saranno attivati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata che entreranno in vigore dalle ore 01:00 alle 09:00 del mattino. In questo arco di tempo verranno svolte le attività di spazzamento.

SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA a prestare la massima collaborazione, evitando di parcheggiare nella zona interessata, al fine di prevenire multe e la rimozione forzata dei veicoli che potrebbero ostacolare le operazioni di pulizia.

ATTENZIONE: Le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade si svolgeranno come detto giovedì 06 marzo 2025, ma inizialmente interesseranno solo parte della Zona 3, e precisamente:

  • Via Monastero
  • Piazza Indipendenza
  • Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra il civico 1 e Piazza Regina Margherita).

Successivamente, l'attività di spazzamento meccanico e pulizia delle strade si estenderà progressivamente a tutta la Zona 3, secondo un calendario che sarà preventivamente comunicato.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047