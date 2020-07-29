PATERNO': PULIZIA STRADE, MULTE E RIMOZIONI

Ancora divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade su tutta su tutta la via Fontana del Lupo, dall’intersezione con la viadella Libertà...

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade su tutta su tutta la via Fontana del Lupo, dall’intersezione con la via

della Libertà fino alla rotatoria di via campo dei Fiori compresa, su via campo dei fiori, inclusa anche area antitante cooperativa carabinieri, su via del progresso e su tutto il piazzale dell'autonomia fino all'intersezione con la via delle rosee, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

Sono stati 3 le auto rimosse e 8 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.

