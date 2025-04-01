PATERNÒ, QUANDO PIOVE SPUNTANO I LAGHETTI: LA SEGNALAZIONE IRONICA DI UN CITTADINO

Paternò si arricchisce di una nuova attrazione naturalistica. No, non si tratta di un progetto di riqualificazione ambientale o di un'iniziativa turistica del Comune, ma di un fenomeno che ormai si ri...

Paternò si arricchisce di una nuova attrazione naturalistica. No, non si tratta di un progetto di riqualificazione ambientale o di un'iniziativa turistica del Comune, ma di un fenomeno che ormai si ripete con impressionante regolarità: i laghetti temporanei che si formano in via Trieste, angolo via Asmara, ogni volta che piove.

La segnalazione, giunta in redazione con una punta di ironia, racconta la situazione di disagio che i residenti sono costretti a vivere. "Gentile redazione di 95047, volevo segnalare la situazione di disagio continuo in cui ci troviamo a vivere dato che è sufficiente un poco di pioggia e la strada si trasforma in un lago. Nello specifico, i laghetti di Paternò, con le paperelle, si trovano in via Trieste, angolo via Asmara. Invito tutta la cittadinanza a venirli a visitare. Grazie per la vostra attenzione".

L'immagine evocata dalla lettera potrebbe strappare un sorriso, ma in realtà il problema è serio e ben noto ai cittadini. Dopo ogni precipitazione, le strade si trasformano in specchi d'acqua, rendendo difficoltoso il passaggio di auto e pedoni. Una condizione che, oltre a rappresentare un disagio quotidiano, potrebbe anche mettere a rischio la sicurezza stradale.

Gli abitanti della zona chiedono interventi concreti per migliorare il sistema di drenaggio e risolvere definitivamente il problema.

Ironia a parte, la speranza è che questa ennesima segnalazione possa smuovere le istituzioni a prendere provvedimenti concreti. I cittadini attendono risposte, possibilmente prima della prossima pioggia.