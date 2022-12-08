PATERNO’: QUATTRO ANNI DALLA TRAGEDIA DI VIA LIBERTÀ’

Sono passati quattro anni , dalla grande tragedia che ha colpito e segnato la città di Paternò. Tre anni da quando Gianfranco Fallica, ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo e i figlioletti Angelo Daniele...

Sono passati quattro anni , dalla grande tragedia che ha colpito e segnato la città di Paternò. Tre anni da quando Gianfranco Fallica, ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo e i figlioletti Angelo Daniele e Francesco Gabriele all’epoca di 6 e 4 anni, e poi si tolse la vita con la stessa pistola.

Un fatto di cronaca molto grave, che a distanza di tre anni , dopo le solite chiacchiere a caldo, è stata dimenticata da tutti.

Ma noi di 95047, come sempre, non dimentichiamo. Non lo facciamo perché le tragedie servono a ricordare che spesso basta poco per evitarle.

Parole non dette, discussioni non chiarite, o altri problemi spesso portano a gesti estremi.

Come in questo caso in cui il silenzio ha visto scomparire una giovane famiglia e ancora di più due bambini innocenti che dovevano ricevere ancora molto dalla vita.

Nel 2019 in occasione della tragica ricorrenza grazie a una raccolta fondi lanciata dalla testata giornalistica 95047, insieme ai gruppi Facebook "Il muretto di Paternò" e "Paternò libera d'intendere e di volere" ed alla collaborazione di tanti esercenti locali, cittadini, della locale amministrazione e dei vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando provinciale di Catania, abbiamo inaugurata la bambinopoli Parco giochi del sorriso in via Fonte Maimonide, per ricordare i due bambini Daniele e Gabriele, ma anche «tutti i ragazzi volati in cielo prematuramente»

Un contributo, pari a circa mille euro, è stato donato dalla ditta Angelo Fazio, concessionaria per la vendita di questo tipo di giochi, che ha donato alla città l’installazione del parchetto. La ditta SF, che ha donato l’impianto di videosorveglianza.

Anche oggi li vogliamo ricordare. Vogliamo ricordare Gabriele, Daniele, Cinzia e Gianfranco, che nonostante il grave gesto, è stato anche lui vittima di qualcosa ignota.

Quattro anni da un grave fatto di cronaca, che forse è stato dimenticato troppo presto dai Paternesi.

Un ricordo dovuto, specie ai due piccoli angeli la cui vita è finita troppo presto.

Una Santa Messa in ricordo verrà celebrata oggi, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Barbara.