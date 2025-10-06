Paternò, questa notte divieto di sosta e rimozione forzata in Piazza Nino La Russa per interventi di pulizia e scerbamento

Paternò, 6 ottobre 2025 – Il Comune di Paternò comunica che, a partire dalle ore 01:00 di martedì 7 ottobre 2025, la Piazza Nino La Russa sarà interessata da un’importante attività di scerbamento e pu...

Paternò, 6 ottobre 2025 – Il Comune di Paternò comunica che, a partire dalle ore 01:00 di martedì 7 ottobre 2025, la Piazza Nino La Russa sarà interessata da un’importante attività di scerbamento e pulizia straordinaria, a cura della ditta Dusty Srl, appaltatrice del servizio di igiene urbana.

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, il Comando di Polizia Municipale ha disposto, con apposita ordinanza, la sospensione del transito e della sosta dei veicoli in tutta la piazza fino al termine degli interventi.

I mezzi lasciati in sosta durante l’orario indicato saranno rimossi forzatamente.

Sono esentati dal divieto solo i veicoli in servizio di ordine pubblico, soccorso e pubblica utilità (come Enel, Telecom, ecc.), compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei lavori in corso.

Il Settore Servizi Manutentivi provvederà all’installazione della segnaletica temporanea di divieto di sosta e delle transenne per delimitare l’area interessata, che dovrà essere predisposta almeno 48 ore prima dell’effettiva entrata in vigore del divieto.

L’ordinanza rientra nel piano comunale di manutenzione straordinaria e decoro urbano, volto a migliorare la pulizia e la sicurezza delle principali aree cittadine.