PATERNO'. RACCOLTA DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

In occasione della giornata di lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione) si comunica agli utenti che sarà regolarmente effettuato il servizio di raccolta differenziata, pertanto, gli utenti potranno esporre i sacchetti e/o i contenitori dedicati rispettando le consuete modalità e gli orari indicati nel calendario settimanale.

Si precisa che domenica 1° maggio Festa dei Lavoratori, non verrà effettuato il ritiro della raccolta differenziata poiché il servizio solitamente non è previsto nella giornata domenicale.

Nelle giornate di lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio sarà chiuso il CCR di Paternò sito in contrada Tre Fontane.

Nelle medesime date non saranno attivi neanche i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la prenotazione e il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti.

La regolarità di questi servizi riprenderà nelle giornate non festive precedenti e successive.

Tutti gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.