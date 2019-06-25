PATERNO': RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GAZEBO INFORMATIVI IN CITTÀ, LE DATE
Si è svolto stamattina presso la stanza del Sindaco di Paternò un incontro tra i rappresentanti della ditta Dusty e i rappresentanti del Comune di Paternò.
Erano presenti per la Dusty Giuseppe Finocchiaro Direttore Dusty e Orsola Trovato Responsabile Ufficio comunicazione Dusty, per il Comune di Paternò il Sindaco Nino Naso, l'Assessore Luigi Gulisano, i dipendenti comunali dell'ufficio ecologia Angelo Galea, Giuseppe Bonanno e Carmelo Maione.
Oggetto della discussione è stato l'obiettivo di dare quanta più informazione ai cittadini paternesi sulle modalità di conferimento della raccolta differenziata porta a porta.
E' stato deciso che in quattro date differenti verranno allestiti in varie zone di Paternò dei Gazebo informativi al servizio della cittadinanza.
Le date e le zone di svolgimento:
- SABATO 29 GIUGNO 2019, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, MERCATO DI VIA FONTE MAIMONIDE
- MARTEDI' 02 LUGLIO 2019, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, PIAZZA DON PINO PUGLISI(ZONA SCALA VECCHIA)
- GIOVEDI' 04 LUGLIO 2019, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, PIAZZA DELLA
REGIONE
- MARTEDI' 09 LUGLIO 2019, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, PIAZZA CADUTI DEL MARE/VIALE DEI PLATANI.