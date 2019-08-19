PATERNO’: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CRESCITA NEL MESE DI LUGLIO
A cura di Redazione
19 agosto 2019 10:22
Continua a crescere la percentuale della raccolta differenziata.
Ha raggiunto quota 56,37% , nel mese di luglio, la raccolta differenziata eseguita nel comune di Paternò.
Un incremento di circa 7 punti percentuale, rispetto al dato di giugno che si attestava al 49,50%
Commenta così il Sindaco, Nino Naso: "Raccolta differenziata 56,37% mese di luglio, un altro importantissimo risultato, come vedete i Paternesi quando siamo uniti e ci crediamo riusciamo ad ottenere grandi risultati.
BRAVI!!!!