PATERNÒ: RACCOLTA DIFFERENZIATA REGOLARE A FERRAGOSTO
Nonostante la festività di Ferragosto, il servizio di raccolta differenziata porta a porta a Paternò non subirà interruzioni.
Giovedì 15 agosto, gli operatori effettueranno i consueti passaggi, pertanto si invita la cittadinanza a esporre i rifiuti secondo le modalità indicate nel calendario distribuito.
Attenzione: Per quanto riguarda i servizi complementari, si comunica che il Centro comunale di raccolta rimarrà chiuso e il numero verde sarà sospeso per l’intera giornata.
Si invitano tutti i cittadini a collaborare, conferendo i rifiuti correttamente e nel rispetto delle fasce orarie previste, al fine di garantire l’efficienza del servizio e contribuire alla tutela dell’ambiente.
A partire da venerdì 16 agosto, tutti i servizi torneranno alla normale operatività.