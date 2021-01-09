PATERNO': RACCOLTA FONDI PER LE SPESE DEL FUNERALE DELLA FAMIGLIA COLPITA DAL VIRUS
Grande mobilitazione in città per la tragedia ha colpito una famiglia paternese, tutti siamo addolorati per la scomparsa del Sig. Santonocito per sua moglie la Sig.ra Sciuto e il loro figlio 46 enne.
Tutti e tre sono morti causa COVID nel giro di pochi giorni .
Una tragedia che affligge Claudio Santonocito ( figlio ) e la sua famiglia.
In una situazione così eccezionale Non possiamo lasciarli soli, la comunità si muove per dare un aiuto concreto .
Oltre l’aspetto emotivo bisogna affrontare concretamente le spese.
Il comune sta attivando tutte le procedure possibili tramite i servizi sociali e cimiteriali affinché vengano agevolate le operazioni di carattere amministrativo grazie anche alla sensibilità del Sindaco
L’Associazione BEYOND che promuove la cultura della condivisione del dolore e degli aiuti concreti, sta contribuendo in questa occasione in prima persona, il presidente Denise D'amanti sensibile a queste situazioni si impegna ad aiutare con l’aiuto dei paternesi generosi.
In molti si stanno spendendo e chiedono di poter contribuire ad alleviare questo peso economico da sostenere ma bisogna coordinare gli aiuti e canalizzarli in un unica direzione, il Sig. Claudio Santonocito ( figlio dei defunti ) va aiutato moralmente ed economicamente .
Si chiede un gesto concreto anche piccolo ma con il cuore .
L’unico modo veloce, concreto e nel rispetto delle emergenza sanitaria per raccogliere gli aiuti è fare un versamento in una post pay in qualsiasi tabaccaio abilitato.
Claudio Santonocito non possiede una post pay e autorizza la raccolta nella post pay della associazione di seguito indicata.
NUMERO CARTA 5333171115088896
C.fiscale: DMNDNS95S49G371H
Intestata : DENISE D’AMANTI
Causale : contributo spese funerale Fam. Santonocito + Vostro nome
Alla raccolta che ha colpito la famiglia Santonocito, come comunicato nella loro pagina social stanno aderendo con una propria raccolta i tifosi della Curva Sud del Paternò calcio.
Per chi volesse donare ecco i dati
NUMERO CARTA: 5333171110740756
CODICE FISCALE: SGNLSL81D12G371V
INTESTATA: SIGNORELLO ALFIO SALVATORE
Grazie a tutti e condoglianze ai familiari delle vittime in questo momento triste per la città.