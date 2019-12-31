95047

PATERNO': RACCOLTA RIFIUTI, SERVIZIO SOSPESO IL 1 GENNAIO

31 dicembre 2019 08:36
News
Si comunica che nella giornata di Martedì 31 Dicembre per esigenze organizzative e logistiche il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente Mercoledi 01 Gennaio.

Pertanto è vietato esporre i rifiuti nella sera di Martedì 31 Dicembre.

Chiediamo la massima collaborazione da parte della cittadinanza,

Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di Giovedì 02 Gennaio.

Giorno 01 Gennaio verranno erogati solo i servizi essenziali di spazzamento. Si comunica inoltre che il CCR sarà chiuso Mercoledì 01 Gennaio.

