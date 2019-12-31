PATERNO': RACCOLTA RIFIUTI, SERVIZIO SOSPESO IL 1 GENNAIO
Si comunica che nella giornata di Martedì 31 Dicembre per esigenze organizzative e logistiche il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente Mercoledi 01 Gennaio.
Pertanto è vietato esporre i rifiuti nella sera di Martedì 31 Dicembre.
Chiediamo la massima collaborazione da parte della cittadinanza,
Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di Giovedì 02 Gennaio.
Giorno 01 Gennaio verranno erogati solo i servizi essenziali di spazzamento. Si comunica inoltre che il CCR sarà chiuso Mercoledì 01 Gennaio.