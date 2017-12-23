PATERNO': Raccolta rifiuti sospesa a Natale

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale, comunica che nella giornata di Lunedì 25 dicembre per esigenze organizzative e logistiche legate all'organizzazione del lavoro ed alla chiusura della discarica, il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente martedì 26 Dicembre.

Pertanto è vietato esporre i rifiuti nella sera di domenica 24.

Chiediamo la massima collaborazione da parte della Cittadinanza.

Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di martedì 26 dicembre