PATERNO': Raccolta rifiuti sospesa a Natale
A cura di Redazione
23 dicembre 2017 18:28
Riceviamo e pubblichiamo
L’amministrazione comunale, comunica che nella giornata di Lunedì 25 dicembre per esigenze organizzative e logistiche legate all'organizzazione del lavoro ed alla chiusura della discarica, il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente martedì 26 Dicembre.
Pertanto è vietato esporre i rifiuti nella sera di domenica 24.
Chiediamo la massima collaborazione da parte della Cittadinanza.
Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di martedì 26 dicembre