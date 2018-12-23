PATERNO': Raccolta rifiuti sospesa a Natale
A cura di Redazione
23 dicembre 2018 14:15
L’amministrazione comunale, comunica che nella serata di lunedi' 24 dicembre 2018 e' proibito esporre i rifiuti, poiche,' per esigenze organizzative e logistiche, legate all'organizzazione del lavoro, il servizio verra' sospeso.
Il servizio di raccolta differenziata riprenderà' regolarmente mercoledi' 26 dicembre 2018 e sara' possibile esporre i rifiuti dalle ore 20.00 di martedi' 25 dicembre 2018.
Si chiede alla cittadinanza massima collaborazione