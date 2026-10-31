Paternò, raffica di controlli sulle strade: 140 persone identificate, 4.000 euro di multe e 3 sequestri

Identificate 140 persone, elevate sanzioni per circa 4.000 euro e sequestrati tre veicoli senza assicurazione.

PATERNÒ – Nuovi controlli sulle strade di Paternò nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre. Un servizio congiunto della Polizia Locale di Paternò e degli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Catania e Adrano ha interessato la circolazione stradale, con verifiche su veicoli e conducenti.

Nel corso dell'operazione sono stati controllati complessivamente 100 veicoli e identificate 140 persone. Diverse le violazioni al Codice della Strada riscontrate dagli agenti.

In particolare, sono stati sanzionati tre conducenti per circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa, altri tre per omessa revisione, uno per guida con patente scaduta e uno per mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 4.000 euro. Inoltre, gli agenti hanno disposto il sequestro amministrativo di tre veicoli.

L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada.