PATERNO' RAGAZZO CADE IN PISCINA, TRASFERITO IN ELISOCCORSO, INCIDENTE SULLA 121

C'è molta apprensione, in Città per un ragazzo caduto ieri in piscina. L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30, non sono noti i particolari della vicenda. L'ambulanza del 118 intervenuta, viste le serie condizioni del giovane, ha fatto immediatamente intervenire l'elicottero del 118 che ha trasportato il ragazzo un un ospedale di Messina, situazione particolarmente seria e medici che si sono riservati la prognosi.

Un altro incidente, si presume autonomo. è avvenuto durante la notte sulla Ss 121 Catania - Paternò. Una Lancia Y, per cause sconosciute, si è schiantata contro il guard rail. A bordo due giovani, uno di Catania e una ragazza di Paternò, che sono stati soccorsi da un ambulanza del 118 e trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale SS. Salvatore di Paternò. Ma sembra che le condizioni dei due giovani non siano molto gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Paternò.