Paternò, raid nella notte in viale dei Platani: auto smontata e pezzi portati via
Paternò, raid nella notte in viale dei Platani: auto smontata e pezzi portati via
Un episodio inquietante si è verificato nelle scorse ore a Paternò, in viale dei Platani, dove un’auto è stata presa di mira durante la notte.
A segnalare quanto accaduto sono stati alcuni lettori che, questa mattina, si sono trovati davanti alla scena: il veicolo, una Fiat Panda, appariva letteralmente smontato.
In particolare risultano:
cofano anteriore rimosso
sportelli laterali asportati
vano motore completamente esposto
Non è chiaro al momento se siano stati portati via anche altri componenti interni o parti meccaniche.
L’episodio sarebbe avvenuto con ogni probabilità durante la notte, approfittando della scarsa presenza di persone in strada. Un’azione che fa pensare a un possibile furto mirato di pezzi di ricambio.
Preoccupazione tra i residenti
La segnalazione ha subito fatto il giro della zona, alimentando preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne.
Non si esclude che i responsabili abbiano agito con rapidità e organizzazione, riuscendo a smontare le parti del veicolo senza attirare l’attenzione.
Invito alla collaborazione
Si invita chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona nelle ore notturne a segnalarlo alle forze dell’ordine.