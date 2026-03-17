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Paternò, raid nella notte in viale dei Platani: auto smontata e pezzi portati via

Paternò, raid nella notte in viale dei Platani: auto smontata e pezzi portati via

A cura di Redazione
17 marzo 2026 18:08
Paternò, raid nella notte in viale dei Platani: auto smontata e pezzi portati via - FOTO FACEBOOK
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Paternò
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Un episodio inquietante si è verificato nelle scorse ore a Paternò, in viale dei Platani, dove un’auto è stata presa di mira durante la notte.

A segnalare quanto accaduto sono stati alcuni lettori che, questa mattina, si sono trovati davanti alla scena: il veicolo, una Fiat Panda, appariva letteralmente smontato.

In particolare risultano:

  • cofano anteriore rimosso

  • sportelli laterali asportati

  • vano motore completamente esposto

Non è chiaro al momento se siano stati portati via anche altri componenti interni o parti meccaniche.

L’episodio sarebbe avvenuto con ogni probabilità durante la notte, approfittando della scarsa presenza di persone in strada. Un’azione che fa pensare a un possibile furto mirato di pezzi di ricambio.

Preoccupazione tra i residenti

La segnalazione ha subito fatto il giro della zona, alimentando preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne.

Non si esclude che i responsabili abbiano agito con rapidità e organizzazione, riuscendo a smontare le parti del veicolo senza attirare l’attenzione.

Invito alla collaborazione

Si invita chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona nelle ore notturne a segnalarlo alle forze dell’ordine.

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