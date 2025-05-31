Paternò, raid vandalico nella notte: danneggiati parcometri in via Roma, via Bellia e davanti all’ospedale

Paternò – A poche settimane dall’avvio del servizio delle strisce blu, i vandali tornano a colpire. Dopo i danneggiamenti registrati lo scorso 26 aprile, quando furono prese di mira alcune colonnine a...

Paternò – A poche settimane dall’avvio del servizio delle strisce blu, i vandali tornano a colpire. Dopo i danneggiamenti registrati lo scorso 26 aprile, quando furono prese di mira alcune colonnine ancora prima della loro entrata in funzione – in particolare in via Bellini e via Strano – nuovi episodi si sono verificati nella notte appena trascorsa.

Un parcometro in via Roma è stato danneggiato da ignoti, che avrebbero cercato di forzare la colonnina nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito al suo interno. Danneggiamenti sono stati segnalati anche in altri punti della città: in particolare nella parte bassa di via Emanuele Bellia e nel parcheggio antistante l’ospedale Santissimo Salvatore.

Gli episodi sono avvenuti lungo alcuni degli assi viari più trafficati del centro cittadino, dove la presenza dei parcometri è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di sosta a pagamento, gestito dalla società GestoPark, operativa da pochi giorni a Paternò.

Al momento, non si hanno elementi certi sull’identità dei responsabili. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti del caso. Le telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate potrebbero fornire immagini utili a chiarire la dinamica e individuare i colpevoli.

Questo nuovo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana e sulla necessità di contrastare con fermezza atti vandalici che danneggiano il patrimonio pubblico e compromettono il decoro e la vivibilità cittadina.