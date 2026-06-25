Paternò, Ramacca e Castel di Iudica: stop ai camion oltre 26 tonnellate sulla SP 102/II

La Provincia Metropolitana di Catania valuta un’ordinanza per limitare il transito dei mezzi pesanti sulla SP 102/II, messa a dura prova dal continuo passaggio di autocarri diretti alle cave del territorio.

Negli ultimi anni il territorio dei Comuni di Castel di Iudica, Ramacca e Paternò è stato interessato da numerosi interventi infrastrutturali e dal fiorire di attività produttive di rilevante entità.

Tale situazione ha determinato un significativo incremento del traffico veicolare lungo le arterie del comprensorio, con particolare riferimento alla circolazione di mezzi pesanti.

In conseguenza di ciò, la pavimentazione della Strada Provinciale 102/II, su cui si svolge un intenso transito costituito da numerosi autocarri che quotidianamente percorrono l’arteria per il trasporto di materiali da e verso le cave presenti nel territorio di Castel di Iudica, è stata gravemente deteriorata.

Infatti, si riscontrano evidenti fenomeni di dissesto e cedimento della fondazione stradale, riconducibili anche alla natura del terreno che costituisce il sottofondo, non adeguatamente idoneo a sopportare le attuali sollecitazioni derivanti dai carichi veicolari.

Per quanto sopra detto, questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze e al fine di garantire la tutela del patrimonio pubblico, la sicurezza della circolazione e la salvaguardia della sede stradale, intende predisporre un'ordinanza finalizzata alla limitazione del transito lungo la S.P. 102/II dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate.

Pertanto, le SS.VV. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente comunicazione mediante pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori e attraverso gli ulteriori canali informativi ritenuti opportuni, al fine di informare delle intenzioni di questo Ente la cittadinanza e le aziende operanti nei territori comunali interessati. In attesa di un cortese riscontro, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merit