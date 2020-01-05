PATERNO': RAMI SPEZZATI,PALI E COPERTURE DIVELTI DAL FORTE VENTO

Le pessime condizioni meteo delle ultime ore non sono passate senza fare danni, purtroppo.In via Giovanni Verga, diversi rami di alberi si sono spezzati a causa del vento fortissimo, un grosso ramo si...

In via Giovanni Verga, diversi rami di alberi si sono spezzati a causa del vento fortissimo, un grosso ramo si è spezzato da un albero centrando una Fiat Panda, schiacciando il tettuccio, danneggiando il parabrezza e la carrozzeria.

L'auto era parcheggiata. Fortunatamente non si segnalano danni per le persone

Altri danni segnalati in zona Tre Fontane, dove le le violentissime raffiche del vento hanno causato danni alla copertura del tetto di un fabbricato inutilizzato dal quale sono volati frammenti di lastre in eternit, stesso problema in via Pietro Lupo dove una copertura è volata in strada, per fortuna senza nessun danno per le persone.

In Via Giovanni Verga un palo della luce è stato divelto dal forte vento è caduto al centro della carreggiata.

Nella zona Ardizzone un albero è di grosso fusto è crollato lungo la strada“

Prestare massima attenzione alle forti raffiche di vento che continueranno per le prossime ore, come da bollettino emesso dalla protezione Civile

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO