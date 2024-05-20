PATERNO' – RAMO PERICOLANTE IN VIA LIBERTA. INTERVENUTI I VVF E POLIZIA MUNICIPALE

Oggi pomeriggio, lunedì 20 maggio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Libertà a Paternò per mettere in sicurezza un grosso ramo caduto al centro della carreggiata. L'intervento è stato ne...

Oggi pomeriggio, lunedì 20 maggio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Libertà a Paternò per mettere in sicurezza un grosso ramo caduto al centro della carreggiata.

L'intervento è stato necessario per garantire la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.

Sul posto è giunta anche la polizia municipale, che ha chiuso temporaneamente al traffico la strada per un paio di minuti, permettendo ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

Il traffico è stato deviato nelle strade adiacenti per minimizzare i disagi.

Dopo aver rimosso il ramo e messo in sicurezza l'area, la strada è stata riaperta.

Successivamente, i tecnici comunali sono intervenuti per transennare la zona e prevenire ulteriori pericoli, assicurando che l'area fosse completamente sicura per il passaggio.

GRAZIE PER LA FOTO E SEGNALAZIONE A VALENTINA PATERNO'