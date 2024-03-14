PATERNO’: RAPINA AD UN COMPRO ORO IN PIENO CENTRO
Rapina ai danni di un “Compro Oro”, stamane intorno alle 10, posto nella centralissima Via Vittorio Emanuele. Ad agire sarebbe stato una sola persona, con volto coperto, e armato di una mazza da baseball.
L’uomo, dalle notizie trapelate, ha frantumato alcune vetrine per arraffare della refurtiva, ed inoltre ha minacciato i proprietari per farsi consegnare il denaro in cassa, scappano a piedi verso via Garibaldi.
Subito la chiamata al 112, con i carabinieri giunti sul posto, ma che non hanno potuto fare altro che avviare le indagini per risalire all’autore del furto.
Un gesto di cronaca molto grave, avvenuto in pieno centro e in un orario con la presenza di molte persone, anche se sembra che nessuno si sia accorto di nulla.
Oggi più che mai è necessario intensificare i controlli per evitare episodi del genere, ultimamente in aumento a Paternò.