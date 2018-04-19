95047

PATERNO': Rapina all'A&O

19 aprile 2018 20:29
PATERNO': Rapina all'A&O -
News
Una rapina ai danni del supermercato A&O sito al Corso Italia , è stata effettuata oggi intorno alle ore 14, quando un rapinatore, è entrato  portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che il bandito fosse con il volto coperto e con un taglierino

Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini

IN AGGIORNAMENTO

 

