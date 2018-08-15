PATERNÒ: RAPINA CON COLPO DI PISTOLA, IERI SERA ALL'EUROSPIN
A cura di Redazione
15 agosto 2018 10:04
Rapina ieri sera ai danni del supermercato Eurospin, intorno alle ore 20 nella zona Scala Vecchia.
Dei rapinatori, probabilmente due, sono entrati poco prima dell’orario di chiusura portando via il possibile.
Un malvivente, nel corso della rapina, ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio.
Sul posto i carabinieri di Paternò che hanno avviato le indagini.