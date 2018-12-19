PATERNO’: RAPINA IERI SERA IN UNA PIZZERIA

Una rapina ai danni di una pizzeria sita, nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 22.00, ora in cui dei rapinatori, sono entrati portando via il possibi...

Una rapina ai danni di una pizzeria sita, nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 22.00, ora in cui dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero due con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Bottino da quantificare

Sono in corso le indagini, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della videosorveglianza.

IN AGGIORNAMENTO