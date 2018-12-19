PATERNO’: RAPINA IERI SERA IN UNA PIZZERIA

95047

A cura di Redazione Redazione
19 dicembre 2018 08:13
Cronaca
Una rapina ai danni di una pizzeria sita, nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stata effettuata, ieri sera intorno alle ore 22.00, ora in cui dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile e fuggendo nelle vie limitrofe

Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione sembra che i banditi fossero due con il volto coperto e con delle armi che non si è capito se fossero vere o giocattoli.

Bottino da quantificare

Sono in corso le indagini, le forze dell’ordine stanno visionando i filmati della videosorveglianza.
IN AGGIORNAMENTO

