PATERNO': Rapina ieri sera, nella farmacia di via G.B. Nicolosi

PATERNO': Rapina nella farmacia di via G.B. Nicolosi

19 gennaio 2018 08:08
PATERNO': Rapina ieri sera, nella farmacia di via G.B. Nicolosi -
Rapina intorno alle ore 19 ai danni di una nota farmacia di via G.B. Nicolosi di Paternò.

Un uomo a viso coperto ed armato di coltello e entrato nel locale in presenza di clienti portando con sé l incasso ancora da quantificare.

Sarebbe scappato a piedi tra le vie del centro storico.

I carabinieri intervenuti stanno cercando di ricostruire i fatti tramite le telecamere e le testimonianze dei presenti

