PATERNÒ, RAPINA IN TABACCHERIA QUESTA MATTINA: INDAGINI IN CORSO

Questa mattina, 14 novembre 2024, intorno alle 8:30, si è verificata una rapina in una tabaccheria di via Giuseppe Pitrè, a Paternò.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre individui con il volto coperto hanno preso di mira il corriere che trasporta i tabacchi nell'attività commerciale, riuscendo poi a fuggire a bordo di un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

L’entità del bottino non è ancora stata determinata, né è chiaro se i rapinatori fossero armati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i responsabili dell’assalto.

Le autorità potrebbero avvalersi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, che potrebbero fornire dettagli utili per risalire ai colpevoli