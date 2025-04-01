PATERNO’: RAPINA IN UN NEGOZIO CINESE IN PIENO CENTRO

Paternò, 1 Aprile 2025 - Momenti concitati a Paternò, dove, dopo le ore 19.00, si è verificata una rapina ai danni di un'attività commerciale gestita da cittadini cinesi nei pressi della via G.B. Nico...

Paternò, 1 Aprile 2025 - Momenti concitati a Paternò, dove, dopo le ore 19.00, si è verificata una rapina ai danni di un'attività commerciale gestita da cittadini cinesi nei pressi della via G.B. Nicolosi. Al momento, i dettagli sull'accaduto sono ancora frammentari, ma le prime informazioni indicano che l'azione sia avvenuta in pochi minuti.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'evento e risalire ai responsabili.

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni riguardo ai malviventi o all'ammontare del bottino. Non è chiaro se i rapinatori fossero armati.

Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati di videosorveglianza per fare luce sulla vicenda.

Non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nelle prossime ore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO