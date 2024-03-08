PATERNÓ RAPINA IN UN RIFORNIMENTO IN CENTRO IN PIENO GIORNO
Rapina in pieno centro stamane a Paternò, ai danni del gestore di un rifornimento di carburante posto in piazza Umberto.
L'uomo si è trovato davanti un uomo incappucciato che sotto la minaccia di un coltello ha costretto il gestore a dargli i soldi incassati.
L'uomo e poi fuggito verso il centro dileguandosi. Il tutto in piena mattinata e in pieno centro, davanti al Palazzo Alessi sede istituzionale del Comune.
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Paternó, che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza poste in zona., bottino da quantificare.
L'ennesimo episodio di cronaca che avviene in città, ultimamente funestata da eventi criminali di spessore.