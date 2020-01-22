PATERNÒ" RAPINA IN UN SUPERMERCATO QUESTO POMERIGGIO
Si è consumata intorno alle ore 17.30, una rapina ad un supermercato di Paternò.
L’attività commerciale che ha subito l’atto criminoso si trova in Piazza Vittorio Veneto. Dei rapinatori, sono entrati portando via il possibile.
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione, sembra che due banditi, si sono presentati alla cassa dell’esercente per chiedere l’incasso
Dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga. Ad attenderli all’esterno, con ogni probabilità, una terzo complice.
Bottino da quantificare
Sono in corso le indagini delle forze dell’Ordine che stanno visionando i filmati della videosorveglianza.