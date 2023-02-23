PATERNÒ” RAPINA QUESTA MATTINA IN UN ATTIVITÀ' DELLA VIA VITTORIO EMANUELE
A cura di Redazione
23 febbraio 2023 15:24
E’ accaduto tutto in pieno giorno, nella mattinata di oggi, 23 Febbraio 2023 a Paternò.
Ad essere vittima un negozio compro oro nella centralissima Via Vittorio Emanuele,
Al momento non si hanno molti particolari, anche se da una prima ricostruzione, sembra che due banditi, si sono presentati alla cassa dell’esercente per chiedere l’incasso
Dopo il colpo si sono dati alla fuga.
Sul posto stanno indagando i Carabinieri, bottino da quantificare
IN AGGIORNAMENTO