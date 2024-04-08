PATERNÒ” RAPINA QUESTA MATTINA IN UN ATTIVITÀ’ DI VIA NICOLOSI

Intorno alle ore 12 di oggi 08 aprile 2024, una rapina a mano armata è stata consumata presso il punto vendita Acqua e Sapone sito in via G.B. Nicolosi a Paternò.Secondi le prime informazioni, diversi...

Intorno alle ore 12 di oggi 08 aprile 2024, una rapina a mano armata è stata consumata presso il punto vendita Acqua e Sapone sito in via G.B. Nicolosi a Paternò.

Secondi le prime informazioni, diversi clienti e il personale presente sono stati testimoni dell’atto criminale, portato a termine nel giro di pochi minuti da una sola persona.

È la seconda volta in breve tempo che lo stesso esercizio commerciale è preso di mira dai criminali, aprendo il dibattito sull’urgente necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella zona.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto, con i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore. Non si ha notizia sull’entità del bottino rubato.