PATERNO': Rapina questa sera, alla farmacia di via Canonico Renna
21 febbraio 2018 20:49
Ennesima rapina questa sera intorno alle ore 19.30 presso farmacia di via canonico renna.
Due i rapinatori che sono entrati , in presenza di clienti , portando via il possibile e fuggendo con uno scooter nelle vie limitrofe
Sul posto i carabinieri di Paternò che stano esaminando le telecamere ed hanno avviato le indagini.
In pochi giorni sono già state tre le rapine avvenute in attività commerciali e tutte nel tardo pomeriggio.
