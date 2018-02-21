Ennesima rapina questa sera intorno alle ore 19.30 presso farmacia di via canonico renna.Due i rapinatori che sono entrati , in presenza di clienti , portando via il possibile e fuggendo con uno scoot...

Ennesima rapina questa sera intorno alle ore 19.30 presso farmacia di via canonico renna.

PATERNO': Rapina questa sera, alla farmacia di via Canonico Renna

Due i rapinatori che sono entrati , in presenza di clienti , portando via il possibile e fuggendo con uno scooter nelle vie limitrofeSul posto i carabinieri di Paternò che stano esaminando le telecamere ed hanno avviato le indagini.

In pochi giorni sono già state tre le rapine avvenute in attività commerciali e tutte nel tardo pomeriggio.

IN AGGIORNAMENTO