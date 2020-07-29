PATERNÒ. REPARTO DI ENDOSCOPIA CONTINUERÀ AD OPERARE AL “SS. SALVATORE”

“Il dottor Carmelo Favara prenderà servizio, la settimana prossima, al Reparto di Endoscopia dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò. Riteniamo opportuno dare seguito a quanto avevamo già prea...

“Il dottor Carmelo Favara prenderà servizio, la settimana prossima, al Reparto di Endoscopia dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò. Riteniamo opportuno dare seguito a quanto avevamo già preannunciato nelle scorse settimane: il Reparto, dunque, non chiude e continuerà ad operare.

Una bella notizia della quale ci ha confortato nelle scorse ore l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, che è intervenuto con determinazione sulla vicenda e col quale ci eravamo confrontati più volte nel corso dei giorni scorsi, assieme al Direttore sanitario Nino Rapisarda, chiedendo che non venisse in alcun modo soppresso il servizio per via del pensionamento del dottor Ferrara che per tanti anni è stato garanzia di professionalità ed efficienza per il Reparto dell’ospedale di Paternò.

Una bella notizia che fa il paio con quella che abbiamo avuto modo di riscontrare nel recente incontro organizzato dall’impagabile Comitato per l’ospedale di Paternò, alla deputazione regionale del territorio e al sindaco, relativamente alla volontà di continuare a lavorare per la tutela dell’ospedale e della sanità pubblica.

Vi sono in itinere altri importanti interventi che riguardano il “Santissimo Salvatore”: interventi che stiamo seguendo da vicino nel suo iter.

Vi aggiorneremo in tal senso nella piena convinzione che, grazie all’intervento del Governo della Regione, si stia restituendo pian piano dignità ad un presidio ospedaliero che negli anni passati era stato letteralmente cancellato dalla sanità siciliana”.

NOTA STAMPA DEL DEPUTATO REGIONALE GIUSEPPE ZITELLI

E DEI CONSIGLIERI DISTEFANO E LO PRESTI