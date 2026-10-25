CASTELLO NORMANNO Paternò, il Castello Normanno è di nuovo aperto dopo i lavori di messa in sicurezza

Il monumento torna visitabile dopo gli interventi resi necessari dal distacco di alcuni blocchi di pietra dalla parte superiore della torre. Lavori eseguiti con tecniche di edilizia acrobatica.

Paternò, il Castello Normanno è nuovamente aperto dopo gli interventi di messa in sicurezza. Uno dei monumenti simbolo della città torna a disposizione di cittadini e turisti dopo alcune settimane di chiusura.

La chiusura si era resa necessaria a seguito del distacco di alcuni conci in pietra dalla parte sommitale del dongione, la grande torre che caratterizza l'imponente struttura medievale situata sulla Collina Storica di Paternò.

Per garantire la sicurezza dei visitatori e salvaguardare il patrimonio architettonico, sono stati realizzati specifici interventi concordati tra il Comune di Paternò e il Parco archeologico.

I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata in edilizia acrobatica, una tecnica che permette di operare anche sulle parti più elevate degli edifici attraverso personale specializzato e sistemi di accesso su fune, limitando l'utilizzo di strutture invasive.

Questa modalità ha consentito di intervenire in tempi rapidi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del monumento, rendendo possibile la riapertura.

Il Castello Normanno torna così nuovamente fruibile, rappresentando un'importante attrazione per i turisti che raggiungono la Collina Storica per scoprire il patrimonio culturale e monumentale di Paternò.

La riapertura restituisce alla città uno dei suoi luoghi più rappresentativi, punto di riferimento della storia e dell'identità paternese.