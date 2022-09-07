PATERNO'. RICCARDO LONGO E' STATO RICONFERMATO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ENOSIS.

Riccardo Longo Presidente e fondatore, e' stato riconfermato alla guida di ENOSIS.Ad affiancarlo sarà l'ins. Cinzia Nicolosi a cui andrà la Vicepresidenza e l'ins. Daniela Minutolo che si occuperà del...

Riccardo Longo Presidente e fondatore, e' stato riconfermato alla guida di ENOSIS.

Ad affiancarlo sarà l'ins. Cinzia Nicolosi a cui andrà la Vicepresidenza e l'ins. Daniela Minutolo che si occuperà della direzione Artistica. La riconferma è arrivata pure per i due tesorieri Antonino Rinina e Mariangela Randazzo, mentre la segreteria andrà all'ins. Luisa Corsaro.

Questo il commento del rieletto Presidente Riccardo Longo:

Continueremo a lavorare per il nostro territorio come abbiamo sempre fatto in questi 5 anni di attività, collaborando e confrontandoci in maniera proficua e attenta anche con altre realtà Associative, affinché ogni apprezzabile idea possa prendere forma e vitalità. Grazie all'impegno di tutti i soci e del consiglio direttivo, siamo riusciti in questi anni a realizzare eventi e a svolgere attività importanti che spaziano dal mondo artistico/ Artigianale a quello sociale, mostrando particolare attenzione e dedizione verso i più deboli e i più vulnerabili della società.

Crediamo fermamente che dall' unione e dall'umiltà, possano nascere quei grandi progetti che mirano al beneficio di tutta la collettività e del nostro ambiente e per questo continueremo il nostro percorso cercando di affrontare ogni difficoltà con la nostra tenacia e la nostra idea di Associazione. Ringrazio chi fino ad oggi si è speso al nostro fianco e chi continuerà a farlo anche in futuro .

L'ENOSIS è aperta a tutti e tutti sono invitati a farne parte.