Decine le segnalazioni pervenute stamattina alla nostra redazione, per segnalare un anormale numero di auto e bus nei pressi della piscina comunale. E questo ha suscitato la nostra curiosità come quel...

Decine le segnalazioni pervenute stamattina alla nostra redazione, per segnalare un anormale numero di auto e bus nei pressi della piscina comunale. E questo ha suscitato la nostra curiosità come quella di tanti Paternesi. E abbiamo scoperto che oggi, nella piscina di Paternò, si tengono i campionati regionali della Sicilia Orientale di nuoto. Ebbene si, mentre il Paternò calcio gioca a porte chiuse, con gravi danni economici, o i campionati di calcio su base regionale (dall’Eccellenza in giù), sono fermi, pur trattandosi di sport all’aperto, o mentre viene bloccato anche chi avrebbe voglia di fare una passeggiata al mare, è consentito raggruppare decine di persone per giunta in un luogo chiuso come una piscina. Non vogliamo fare inutili polemiche, siamo sicuri che tutte le misure di controllo sono adottate, ma ancora una volta restiamo basiti. Mentre le nomali palestre, piscine, o attività che danno lavoro a centinaia di persone sono chiuse per decreto. Fare invece delle gare sicuramente rinviabili e con spostamenti di persone da più parte della Regione ci pare fuori luogo. Il nostro non è un rimprovero o una censura, ma vogliamo che si rifletta su certe decisioni e sull’opportunità di fare certe cose. Molte persone non possono lavorare per la zona rossa, e oggi abbiamo avuto una ennesima dimostrazione che molte cose andrebbero valutate e studiate meglio.

LUIGI SAITTA

PATERNO’ RICEVIAMO E SEGNALIAMO: CAMPIONATI REGIONALI DI NUOTO IN PIENO LOCKDOWN 1/2 Successivo »

https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36327-dpcm-24-ottobre-attivit%C3%A0-di-interesse-nazionale.html

https://www.finsicilia.it/schedaMan.php?id=1141&sport=nuoto