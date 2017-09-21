PATERNO' - RICHIESTA LA RIAPERTURA DELLA CONSULTA GIOVANILE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOLe associazioni Presenti per Paternò e Obiettivo Comune hanno protocollato la richiesta per la costituzione della Consulta Giovanile.L'organo ha lo scopo di coinvolgere i ragaz...

Le associazioni Presenti per Paternò e Obiettivo Comune hanno protocollato la richiesta per la costituzione della Consulta Giovanile.

L'organo ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi attivamente alla vita della città portando dentro i luoghi della politica e dell'amministrazione le esigenze, le necessità e le criticità che vivono i giovani nella nostra città e nelle associazioni in cui operano!

L'invito è rivolto dunque alle associazioni che operano nella nostra città, di far parte della consulta così da dare una rappresentanza totale della città all'interno di essa!!

Il sindaco e l'amministrazione si sono resi disponibili e sono contenti che venga creata la consulta giovanile e a breve pubblicheremo il modulo per la richiesta di partecipazione!