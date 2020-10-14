PATERNÒ. RICOLLOCATO IN CARCERE UNO DEI “SUPER COLTIVATORI” DI MARIJUANA ARRESTATI LO SCORSO 23 SETTEMBRE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 52enne Paolo DI CARO di Misterbianco (CT), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del T...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 52enne Paolo DI CARO di Misterbianco (CT), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo in ordine al reato di concorso in coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Era stato scarcerato a seguito dell’operazione del 23 settembre scorso, giorno in cui i carabinieri sequestrarono 1.300 Kg di marijuana arrestando i sei coltivatori, tutt’ora in custodia cautelare, tranne l’odierno indagato ch’era ritornato in libertà.

Grazie agli approfondimenti investigativi dei carabinieri, che hanno fornito al giudice elementi probatori inconfutabili, inserendo il soggetto a pieno titolo nella lucrosa attività illecita, l’uomo è stato arrestato e tradotto nel carcere di Termini Imerese (PA).