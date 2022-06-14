PATERNO’ RICONFERMATO NINO NASO, NUMERI DA RECORD PER 95047
Vince al primo turno Nino Naso in una competizione elettorale tirata fino all’ultimo.Una vittoria che conferma la fiducia al primo cittadino e che ci vede protagonisti nella comunicazione elettorale d...
Vince al primo turno Nino Naso in una competizione elettorale tirata fino all’ultimo.
Una vittoria che conferma la fiducia al primo cittadino e che ci vede protagonisti nella comunicazione elettorale durante lo scrutinio.
Oltre 1200 utenti in diretta, e più di 47.000 visualizzazioni in meno di un’ora, che insieme alle 100 condivisioni e oltre 4000 commenti ci danno i giusti meriti per il gran lavoro fatto.
Il nostro lavoro è quello che ogni giorno dà i suoi frutti, fatto di piccole cose e senza grossi mezzi a disposizione, ma con l’entusiasmo e la voglia di fare che ci contraddistingue da sempre. Il tutto solo grazie a Voi che ci seguite e apprezzate quello che facciamo.
Un grazie a tutti, e un grosso augurio al riconfermato sindaco, affinché lavori per migliorare ogni giorno di più la nostra città.