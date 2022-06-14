95047

Vince al primo turno Nino Naso in una competizione elettorale tirata fino all’ultimo.Una vittoria che conferma la fiducia al primo cittadino e che ci vede protagonisti nella comunicazione elettorale d...

14 giugno 2022 13:58
PATERNO’ RICONFERMATO NINO NASO, NUMERI DA RECORD PER 95047 -
Cultura
Vince al primo turno Nino Naso in una competizione elettorale tirata fino all’ultimo.

Una vittoria che conferma la fiducia al primo cittadino e che ci vede protagonisti nella comunicazione elettorale durante lo scrutinio.

Oltre 1200 utenti in diretta, e più di 47.000 visualizzazioni in meno di un’ora, che insieme alle 100 condivisioni e oltre 4000 commenti ci danno i giusti meriti per il gran lavoro fatto.

Il nostro lavoro è quello che ogni giorno dà i suoi frutti, fatto di piccole cose e senza grossi mezzi a disposizione, ma con l’entusiasmo e la voglia di fare che ci contraddistingue da sempre. Il tutto solo grazie a Voi che ci seguite e apprezzate quello che facciamo.

Un grazie a tutti, e un grosso augurio al riconfermato sindaco, affinché lavori per migliorare ogni giorno di più la nostra città.

