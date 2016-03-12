Riecco la “truffa dello specchietto”: non fatevi raggirare

Nella mattinata di ieri registrati dalle parti di via Libertà almeno un paio di raggiri accertati ai danni di ignari automobilisti. E' stato tutto segnalato ai carabinieri - GUARDA IL VIDEO

95047.it Cliccate e aprite il video che vi proponiamo: tenete d’occhio quella macchina di colore scuro (c’è contrassegnato un numero 11). Si tratta di un’Alfa che è in sosta in via Libertà a Paternò. Ebbene, all’interno c’è il solito balordo di turno che mette in pratica la truffa dello specchietto. Ovvero, tu passi di lì con la tua auto e ad un certo punto senti un rumore come se avessi urtato qualcosa con la macchina al tuo passaggio: in realtà, si tratta di una messa in scena allestita da chi sta seduto all’interno della vettura parcheggiata, il quale sbatte sulla carrozzeria un colpo facendoti credere di avergli distrutto lo specchietto. Dopodiché, ti insegue e ti dice: “Mi ha rotto lo specchietto, mi dia almeno 50 euro (quando va bene, nda) e così evitiamo assicurazione e noie”.

In tantissimi, purtroppo, ci cascano. E ieri c’era quest’Alfa con all’interno il truffatore: almeno un paio di raggiri sarebbero andati a buon fine. E’ stato tutto segnalato ai carabinieri. L’invito è a stare in guardia. E se avete un sospetto rivolgetevi immediatamente alle Forze dell’Ordine.