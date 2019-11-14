PATERNO': RIENTRA L'ALLARME AL 2°CIRCOLO

Dopo la comunicazione della scuola, di oggi pomeriggio, che prevedeva che le classi del plesso di via Libertà erano temporaneamente allocate nel plesso di via Vulcano, è arrivata pochi minuti fa la co...

Dopo la comunicazione della scuola, di oggi pomeriggio, che prevedeva che le classi del plesso di via Libertà erano temporaneamente allocate nel plesso di via Vulcano, è arrivata pochi minuti fa la comunicazione ufficiale, che le lezioni si terranno regolarmente nel plesso di via Libertà.

Dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di oggi, è rientrato l'allarme

La scuola nei giorni scorsi è stato vittima di vandali che hanno razziato la scuola, tra le cose rubate pure il defibrillatore che era stato installato per permettere a chiunque di agire in modo tempestivo in caso di arresto cardiaco, uno strumento a beneficio della sicurezza

Sul fatto indagano i Carabinieri