PATERNO': RIENTRA L'ALLARME AL 2°CIRCOLO

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2019 22:01
News
Dopo la comunicazione della scuola, di oggi pomeriggio, che prevedeva che le classi del plesso di via Libertà erano temporaneamente allocate nel plesso di via Vulcano, è arrivata pochi minuti fa la comunicazione ufficiale, che le lezioni si terranno regolarmente nel plesso di via Libertà.

Dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di oggi, è rientrato l'allarme

La scuola nei giorni scorsi è stato vittima di vandali che hanno razziato la scuola, tra le cose rubate pure il defibrillatore che era stato installato per permettere a chiunque di agire in modo tempestivo in caso di arresto cardiaco, uno strumento a beneficio della sicurezza

Sul fatto indagano i Carabinieri

