PATERNÒ, RIENTRATO ALLARME IN VIA TEATRO

**AGGIORNAMENTO**Rientrato l'allarme all'Ufficio Postale di Via Teatro a Paternò.Dopo effettuate verifiche approfondite, compreso l'intervento dell'unità cinofila antiesplosivo, è stato confermato che...

**AGGIORNAMENTO**

Rientrato l'allarme all'Ufficio Postale di Via Teatro a Paternò.

Dopo effettuate verifiche approfondite, compreso l'intervento dell'unità cinofila antiesplosivo, è stato confermato che l'allarme era infondato.

Durante l'operazione, l'area circostante è stata isolata, e le persone sono state allontanate per precauzione. Questa misura di sicurezza è stata adottata per garantire la massima tutela della comunità locale.

Sono in corso indagine per tentare di risalire all’identità del responsabile della segnalazione telefonica.

Nella mattinata di oggi, 13 gennaio 2024, è tuttora in corso vi è secondo le prime informazioni una segnalazione di allarme in via teatro.

Le notizie attuali sono frammentarie e soggette a continui aggiornamenti, mantenendo la comunità in uno stato di apprensione.

L’allarme è stato segnalato in via Teatro, ma la natura precisa della minaccia rimane ancora incerta.

Sul posto gli artificieri dei Carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul luogo per gestire la situazione, adottando misure precauzionali e valutando la presunta minaccia.

A causa dell’emergenza, la strada è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza della zona circostante.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla fonte dell’allarme o sulle motivazioni dietro questa segnalazione.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi mentre gli artificieri dei Carabinieri lavorano per risolvere questa delicata situazione di emergenza.