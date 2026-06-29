Paternò, rifiuti abbandonati in via Fonte Maimonide: "La situazione continua a peggiorare"

Residenti esasperati: "È una zona in espansione, abbiamo ripulito più volte ma il problema si ripresenta".

Nuova segnalazione da parte dei residenti di via Fonte Maimonide, a Paternò, dove torna al centro dell'attenzione il problema dell'abbandono dei rifiuti.

Le immagini inviate alla redazione mostrano sacchetti, bottiglie e altri rifiuti sparsi lungo un tratto della strada, un'area che, secondo quanto riferito dai cittadini, dovrebbe essere maggiormente tutelata anche perché si tratta di una zona in espansione.

"Questo è solo un breve tratto della via – racconta una residente –. Più volte ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ripulito noi stessi, ma nella vita ci occupiamo di altro e non possiamo sostituirci continuamente a chi dovrebbe rispettare le regole".

Secondo la segnalazione, gli abbandoni sarebbero riconducibili, con ogni probabilità, a persone della zona. La residente spiega inoltre di aver installato telecamere di videosorveglianza e auspica che, qualora vengano individuati i responsabili, possa intervenire la Polizia Locale.

L'auspicio dei residenti è che la situazione venga presa in carico dagli enti competenti, con controlli più frequenti e interventi di pulizia, per evitare che l'area continui a trasformarsi in una discarica a cielo aperto.

95047.it continuerà a seguire la vicenda e resta a disposizione dei cittadini per raccogliere ulteriori segnalazioni sul territorio.