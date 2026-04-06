Paternò, rifiuti in carreggiata: discarica abusiva pericolosa vicino al ponte Pietralunga
Paternò, rifiuti in carreggiata: discarica abusiva pericolosa vicino al ponte Pietralunga
Ancora una segnalazione che accende i riflettori sul problema delle discariche abusive a Paternò.
Questa volta ci troviamo nei pressi del ponte Pietra Lunga, dove ignoti hanno abbandonato una grossa quantità di rifiuti direttamente ai margini della strada — e in parte anche sulla carreggiata.
Come si vede dalla foto, tra i materiali scaricati ci sono ingombranti, vetri, plastica e rifiuti domestici, creando una situazione potenzialmente molto pericolosa per gli automobilisti in transito.
👉 Il rischio è concreto: la presenza dei detriti sull’asfalto potrebbe causare incidenti, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.
I cittadini chiedono un intervento urgente per:
la rimozione immediata dei rifiuti
il ripristino della sicurezza stradale
maggiori controlli per contrastare questi episodi
Non è purtroppo la prima volta che la zona viene trasformata in una discarica a cielo aperto.
📌 L’appello è chiaro: intervenire subito prima che accada qualcosa di grave.
📲 Se hai altre segnalazioni puoi inviarle anche in forma anonima al nostro numero WhatsApp 393 9504777.