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Paternò, rifiuti in carreggiata: discarica abusiva pericolosa vicino al ponte Pietralunga

Paternò, rifiuti in carreggiata: discarica abusiva pericolosa vicino al ponte Pietralunga

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2026 10:35
Paternò, rifiuti in carreggiata: discarica abusiva pericolosa vicino al ponte Pietralunga -
Paternò
Dintorni
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Ancora una segnalazione che accende i riflettori sul problema delle discariche abusive a Paternò.

Questa volta ci troviamo nei pressi del ponte Pietra Lunga, dove ignoti hanno abbandonato una grossa quantità di rifiuti direttamente ai margini della strada — e in parte anche sulla carreggiata.

Come si vede dalla foto, tra i materiali scaricati ci sono ingombranti, vetri, plastica e rifiuti domestici, creando una situazione potenzialmente molto pericolosa per gli automobilisti in transito.

👉 Il rischio è concreto: la presenza dei detriti sull’asfalto potrebbe causare incidenti, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.

I cittadini chiedono un intervento urgente per:

la rimozione immediata dei rifiuti

il ripristino della sicurezza stradale

maggiori controlli per contrastare questi episodi

Non è purtroppo la prima volta che la zona viene trasformata in una discarica a cielo aperto.

📌 L’appello è chiaro: intervenire subito prima che accada qualcosa di grave.

📲 Se hai altre segnalazioni puoi inviarle anche in forma anonima al nostro numero WhatsApp 393 9504777.

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