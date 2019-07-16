PATERNO', RIMANE CHIUSA IN CASA: SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 13, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò , con l'ausilio degli uomini del distaccamento di Catania sono intervenuti in viale dei Platani per un...

L’intervento dei vigili del fuoco si è quindi reso necessario, intervenuti con la scala, hanno raggiunta e messa in sicurezza, l'anziana signora è stata consegnata alle cura del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto