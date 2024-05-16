PATERNO', RINVENUTO ORDIGNO BELLICO A PATERNÒ IN VIA NAZARIO SAURO
16 maggio 2024 18:36
Notizie frammentarie riferiscono che in Via Nazario Sauro a Paternò, è stato rinvenuto un ordigno bellico.
L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2024.
L'ordigno si troverebbe ai margini della carreggiata, sul posto sono intervenute prontamente due pattuglie dei Carabinieri per la messa in sicurezza.
Gli esperti stanno valutando la situazione per determinare le misure da adottare per la rimozione e la disattivazione dell'ordigno.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO